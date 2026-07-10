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Происшествия

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Наемник из Грузии заочно осужден за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне

Наемник из Грузии заочно осужден за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Грузии Давида Кебурии.

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