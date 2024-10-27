Политолог Сихарулидзе: грузинская оппозиция опирается лишь на западную поддержку

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" доминирует на выборах благодаря понятной и внятной риторике, которая не имела противовеса, считает политолог, руководитель научно-исследовательского института SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе.
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