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Царьград

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Зурабишвили открыла новый офис: вызывает сравнение с Зеленским

Зурабишвили открыла новый офис: вызывает сравнение с Зеленским

Бывшая глава Грузии, Саломе Зурабишвили, продолжает свою политическую деятельность, открыв новый офис в Тбилиси.

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Комментарии
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Eduard
Самозванка и аферистка!
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18 час.
Eduard
Макрона свергай!
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18 час.
Eduard
Офис:&quot;Чай у самозванки&quot;
Ответить
18 час.

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