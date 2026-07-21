В Алтайском крае в конце июля стартует прием заявлений на добычу дичи на сезон 2026–2027

Оформить заявление можно в электронном виде через портал "Госуслуги" С 27 июля Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края начнет принимать заявления на выдачу разрешений на добычу дичи в летне-осенне-зимний сезон охоты 2026–2027 годов.