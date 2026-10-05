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Как только садимся за стол переговоров, нас начинают бомбить - президент Ирана

Как только садимся за стол переговоров, нас начинают бомбить - президент Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что пока не видел убедительных доказательств причастности Ирана к происшествию на рейсе Flydubai.

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