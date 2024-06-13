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Новости южных регионов

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В Приволжском районе Астраханской области проведена проверка в отношении бывших иностранцев, получивших российское гражданство

В Приволжском районе Астраханской области проведена проверка в отношении бывших иностранцев, получивших российское гражданство

В Астраханской области офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Каспийской флотилии с представителями региональной полиции и военных комиссариатов продолжают проводить рейды в отношении натурализованных граждан.

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