Орловское УФАС заблокировало закупки медоборудования для «Титаника» почти на 140 млн рублей

Прецедент создан: УФАС по Орловской области заблокировал решение аукционной комиссии по определению подрядчика на поставку оборудования для многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», больше известного в народе как «Титаник».
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