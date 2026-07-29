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Пятый канал

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«Как из воска»: косметолог оценила изменения во внешности Николая Баскова

«Как из воска»: косметолог оценила изменения во внешности Николая Баскова

Народный артист России Николай Басков своей внешностью всегда привлекал внимание. Благодаря образу натурального блондина он приобрел немало фанаток, но в последнее время в их восторженные комментарии стал просачиваться и негатив.

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