Расчет FPV-дронов разведчиков-десантников выявил и уничтожил личный состав ВСУ на ротации и наблюдательный пункт на правом берегу Днепра в Херсонской области

Разведывательные подразделения ВДВ с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра в Херсонской области, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.
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