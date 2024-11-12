Расчет FPV-дронов разведчиков-десантников выявил и уничтожил личный состав ВСУ на ротации и наблюдательный пункт на правом берегу Днепра в Херсонской области

Разведывательные подразделения ВДВ с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра в Херсонской области, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.