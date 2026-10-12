«Уничтожим всех причастных»: главком НАТО представил план быстрого разгрома России

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе предупредил Россию, что войска альянса уничтожат «всё и всех», причастных к любому нападению, если Москва будет «достаточно глупа», чтобы начать наступление на территорию альянса.
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К слову главнюк в рифму идет .овнюк!))
Взять и один раз сказать, что России надоело смотреть как оружием НАТО убивают русских и поэтому мы готовы нанести удар по странам-поставщикам оружия. Интересно, там обосрутся все одновременно или последовательно, друг за другом?
Интересно, он в памперсах выступал , али как?!
Дибил.
Россия учтёт, что альянс настолько "силён", что пошлет на борьбу с Россией даже те 2-е собачьи упряжки из Гренландии.