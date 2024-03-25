Зюганов vs Кириенко Судя по реакции в телеге (усиленная диффамация лидера КПРФ) атака Г.Зюганова на С.
"Удар был нанесен по больному - по истории с заигрыванием АП с антивоенной оппозицией, по треку Дунцова-Надеждин-Даванков. История, которая сильно не понравилась Путину." (С)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Зюганов сам в 96-ом... финансировался Ходорковским... и то что он сказал... это всего лишь ПУК... не понятный большенству и выгоден, хозяину Зюганова.
Ответить
17 час.
Александр Ляшенко
Автор,аноним по кличке " Новости, события, факты", с каким умыслом ты нагородил эти сто вёрст до небес, и всё лесом! твои блудливые намёки на "связи и тайные связи" для нас это ни о чём.ты не ту открыл дверь. или не выплюнул изо рта жвачку, вот и вышло всё у тебя невнятно.
Ответить
17 час.
НП
Наталья Павлова
"С марта 1996 года для нас победа коммунистов уже означала практически смерть. Решение было однозначным: Ельцин должен победить, но и отмену выборов допускать нельзя. Вот мы и вмешались. Деньги, кадры, личные связи — все пошло в ход. Важны были даже не голоса, важнее была уверенность общества, что действительно выиграет Ельцин. На эту уверенность мы и работали.". Михаил Ходорковский. Фрагмент из книги «Тюрьма и воля». Получается, что врёте вы, как сивый мерин.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии