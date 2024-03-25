"Удар был нанесен по больному - по истории с заигрыванием АП с антивоенной оппозицией, по треку Дунцова-Надеждин-Даванков. История, которая сильно не понравилась Путину." (С)

Алексей Тан Зюганов сам в 96-ом... финансировался Ходорковским... и то что он сказал... это всего лишь ПУК... не понятный большенству и выгоден, хозяину Зюганова.

Александр Ляшенко Автор,аноним по кличке " Новости, события, факты", с каким умыслом ты нагородил эти сто вёрст до небес, и всё лесом! твои блудливые намёки на "связи и тайные связи" для нас это ни о чём.ты не ту открыл дверь. или не выплюнул изо рта жвачку, вот и вышло всё у тебя невнятно.