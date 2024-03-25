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"Удар был нанесен по больному - по истории с заигрыванием АП с антивоенной оппозицией, по треку Дунцова-Надеждин-Даванков. История, которая сильно не понравилась Путину." (С)

"Удар был нанесен по больному - по истории с заигрыванием АП с антивоенной оппозицией, по треку Дунцова-Надеждин-Даванков. История, которая сильно не понравилась Путину." (С)

Зюганов vs Кириенко Судя по реакции в телеге (усиленная диффамация лидера КПРФ) атака Г.Зюганова на С.

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Комментарии
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Алексей Тан
Зюганов сам в 96-ом... финансировался Ходорковским... и то что он сказал... это всего лишь ПУК... не понятный большенству и выгоден, хозяину Зюганова.
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17 час.
Александр Ляшенко
Автор,аноним по кличке &quot; Новости, события, факты&quot;, с каким умыслом ты нагородил эти сто вёрст до небес, и всё лесом! твои блудливые намёки на &quot;связи и тайные связи&quot; для нас  это ни о чём.ты не ту открыл дверь. или не выплюнул изо рта жвачку, вот и вышло  всё у тебя невнятно.
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17 час.
НП
Наталья Павлова
&quot;С марта 1996 года для нас победа коммунистов уже означала практически смерть. Решение было однозначным: Ельцин должен победить, но и отмену выборов допускать нельзя. Вот мы и вмешались. Деньги, кадры, личные связи — все пошло в ход. Важны были даже не голоса, важнее была уверенность общества, что действительно выиграет Ельцин. На эту уверенность мы и работали.&quot;.                                                         Михаил Ходорковский. Фрагмент из книги «Тюрьма и воля».                         Получается, что врёте вы, как сивый мерин.
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13 час.

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