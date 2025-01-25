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Царьград

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Путин даст старт новым инициативам для семейного отдыха, поддержка многодетных

Путин даст старт новым инициативам для семейного отдыха, поддержка многодетных

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новые меры для улучшения отдыха семей с детьми, с особым акцентом на поддержку многодетных.

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