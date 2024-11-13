Италия раскрыла крупномасштабную общеевропейскую сеть по изготовлению и продаже поддельных произведений искусства авторства известных художников

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости Важные новости России за неделю сообщают о том, что Италия раскрыла масштабную общеевропейскую сеть, занимающуюся производством и продажей поддельных произведений искусства, приписываемых знаменитым художникам, таким как Бэнкси, Пабло Пикассо и Энди Уорхол.