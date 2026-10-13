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Царьград

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Суд судит экс-совладельца «Облкоммунэнерго» за хищение субсидий

Суд судит экс-совладельца «Облкоммунэнерго» за хищение субсидий

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал закрытое рассмотрение дела Алексея Боброва, которого следствие считает причастным к хищению субсидий правительства Свердловской области на сумму свыше 1 млн рублей.

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