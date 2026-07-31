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Политика как она есть

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В Финляндии призвали всю Европу поддержать временное исключение Испании из шенгена

В Финляндии призвали всю Европу поддержать временное исключение Испании из шенгена

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала все европейские страны поддержать предложение Италии о временном исключении Испании из Шенгенской зоны на фоне миграционного кризиса в Сеуте.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Ну вот уж прям так в Финляндии и призвали всю Европу поддержать временное исключение Испании из шенгена. Пока речь идёт лишь о поддержавшей министрше внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, а это ещё не вся Финляндия. Финики может быть и знать не знают ни про Испанию, ни про то, что там происходит, ни про то, что кто-то там что-то предложил. А эта Мари Рантанен могла бы и подумать, что у Испаеии и Финляндии разное географическое положение: где Марокко с Сеутой, а где Финляндия. К тому же мигранты не встретили сопротивления со стороны сил безопасности Марокко. Если что-то этим двум министершам не нравится, Италия и Финляндия могли бы помочь Испании удерживать границы.
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