В Финляндии призвали всю Европу поддержать временное исключение Испании из шенгена

НП

Наталья Павлова

Ну вот уж прям так в Финляндии и призвали всю Европу поддержать временное исключение Испании из шенгена. Пока речь идёт лишь о поддержавшей министрше внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, а это ещё не вся Финляндия. Финики может быть и знать не знают ни про Испанию, ни про то, что там происходит, ни про то, что кто-то там что-то предложил. А эта Мари Рантанен могла бы и подумать, что у Испаеии и Финляндии разное географическое положение: где Марокко с Сеутой, а где Финляндия. К тому же мигранты не встретили сопротивления со стороны сил безопасности Марокко. Если что-то этим двум министершам не нравится, Италия и Финляндия могли бы помочь Испании удерживать границы.