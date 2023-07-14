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Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует

Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует

Президент Владимир Путин заявил,  что ЧВК «Вагнер»  юридически не существует, так как в России нет закона о частных военных организациях.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Тогда почему группа &quot;Вагнер&quot; существовала столько лет?!! Это вопрос напрямую к властям... У нас правовое государство, или частная лавочка:  &quot;КАК ХОЧУ, ТАК И ВОРОЧУ!!&quot;... Привыкли там в КГБ что попало вытворять за спинами народа!!!...
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