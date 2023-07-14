Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует

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лина любимцева

Тогда почему группа "Вагнер" существовала столько лет?!! Это вопрос напрямую к властям... У нас правовое государство, или частная лавочка: "КАК ХОЧУ, ТАК И ВОРОЧУ!!"... Привыкли там в КГБ что попало вытворять за спинами народа!!!...