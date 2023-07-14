Президент Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует, так как в России нет закона о частных военных организациях.
Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует
Комментарии
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лл
лина любимцева
Тогда почему группа "Вагнер" существовала столько лет?!! Это вопрос напрямую к властям... У нас правовое государство, или частная лавочка: "КАК ХОЧУ, ТАК И ВОРОЧУ!!"... Привыкли там в КГБ что попало вытворять за спинами народа!!!...
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