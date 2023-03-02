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Полковник запаса Чмутин: Распутица остановила поставку техники ВСУ в Артемовск

Полковник запаса Чмутин: Распутица остановила поставку техники ВСУ в Артемовск

Ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил Российской Федерации, полковник запаса Юрий Чмутин сообщил о том, что из-за распутицы боевики ВСУ остались в Артемовске (Бахмуте) без подкрепления в виде боевой техники.

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