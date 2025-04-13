На Тульскую область ночью обрушился аномальный весенний снегопад

Синоптики объясняют этот погодный сюрприз прохождением холодного атмосферного фронтаВ ночь на 13 апреля Тульскую область накрыл неожиданный снегопад, ставший настоящим сюрпризом для жителей региона в середине весны.
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