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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Kill Cliff Наварро о Рахмонове: «Он очень плохо говорит по-английски»

Американский тренер по MMA Диттер Наварро, который работает в зале Kill Cliff, вспомнил первое впечатление о казахстанском бойце Шавкате Рахмонове (18-0) при их встрече.

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