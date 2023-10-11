«Мне проще с ХАМАС договориться»: Пригожин не смог вывезти свою мать из Израиля

Продюсер рассказал, что у него не получается уговорить близких покинуть зону боевых действий. Иосиф Пригожин с мамой и женой Валерией Социальные сетиИосиф Пригожин переживает за безопасность своей матери Динары Якубовны, которая уже несколько дней находится под обстрелами.