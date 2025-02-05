МИД Китая выразил «решительный протест» в связи с пошлинами США

МИД Китая выразил «решительный протест» в связи с пошлинами СШАПредставитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил, что Китай «выражает решительный протест» в связи с пошлинами США, передает The Guardian.
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