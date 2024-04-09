Дорожные камеры начали фиксировать стоянку на «островках»

Московская Госавтоинспекция и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начали фиксировать новый состав правонарушения — стоянку на «направляющих островках», которые обозначаются разметкой на проезжей части.
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