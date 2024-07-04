Си Цзиньпин призвал Китай и Россию сохранять уникальную ценность двусторонних отношений

Астана, 3 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду призвал Китай и Россию неуклонно сохранять уникальную ценность китайско-российских отношений и исследовать внутреннюю движущую силу двустороннего сотрудничества.
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