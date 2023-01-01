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Овечкин делит 3-е место в гонке снайперов сезона НХЛ с Хорватом (по 26 голов). До Макдэвида – 6 шайб

Александр Овечкин делит 3-е место в гонке снайперов сезона НХЛ с Бо Хорватом (по 26 голов). Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (9:2).

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