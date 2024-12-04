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Петиция французов: Тысячи ребует отставки президента Макрона

Петиция французов: Тысячи ребует отставки президента Макрона

Во Франции возник кризис после принятия резолюции о недоверии правительству Мишеля Барнье. Петиция, подписанная тысячамси французов и лидер партии «Непокорившаяся Франция» требуют отставки президента Эммануэля Макрона.

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