Путин раскрыл неожиданные характеристики ракеты «Орешник»

МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. Во время посещения Форума будущих технологий в Центре международной торговли президент России Владимир Путин сообщил о выдающихся характеристиках гиперзвукового комплекса «Орешник».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии