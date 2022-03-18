Лишали мандата, а полетели партбилеты: страсти в Думе Уссурийска

В самом начале года в Уссурийске с классической формулировкой "за предоставление недостоверных сведений о своем доходе" лишили мандата депутата-коммуниста.
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