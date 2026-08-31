12 000 км на одометре Искры: как прошла обкатка

Лада Искра SW Cross, 1.6 (106 л. с.), CVT Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия Год выпуска – 2025 В эксплуатации «За рулем» – с марта 2026 года Пробег на момент отчета – 12 000 км Всего за три месяца с момента покупки машины под капотом скопилось изрядно пыли, причем наша Искра SW Cross выехала на дороги в середине марта, когда особой грязи и слякоти уже не было.