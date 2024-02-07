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«Припомнят Украине и Волынь, и нацистов» – Бортник о заявлении Дуды по русскому Крыму

«Припомнят Украине и Волынь, и нацистов» – Бортник о заявлении Дуды по русскому Крыму

Политнавигатор Страны ЕС хотят выпихнуть Киев назад из зоны свободной торговли, для чего будут пытаться политически демонизировать и дискредитировать Украину, поднимая такие вопросы, как Волынская резня, украинские нацистские организации, ксенофобия в стране, защита прав меньшинств и так далее.

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