Политнавигатор Страны ЕС хотят выпихнуть Киев назад из зоны свободной торговли, для чего будут пытаться политически демонизировать и дискредитировать Украину, поднимая такие вопросы, как Волынская резня, украинские нацистские организации, ксенофобия в стране, защита прав меньшинств и так далее.
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