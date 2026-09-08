Philadelphia 76ers, Flyers release first renderings of new arena

The Philadelphia 76ers and Philadelphia Flyers released initial renderings of their new arena, which is to open in 2030 in South Philadelphia.
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