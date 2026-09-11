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Царьград

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МЧС Новосибирска: вода в Оби остыла до 18 градусов

МЧС Новосибирска: вода в Оби остыла до 18 градусов

МЧС Новосибирской области предупреждает об опасности осенних выходов на воду. Несмотря на то что в солнечную погоду может создаваться впечатление продолжающегося лета, температура в Оби опустилась примерно до 18 градусов, и купальный сезон фактически завершён.

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