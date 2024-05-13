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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Силкин о «Динамо»: «Если бы не апрельская 3-матчевая серия поражений, уже можно было бы праздновать чемпионство» 

«Даже не верится, что «Динамо» лидирует за два тура до конца чемпионата. Но команда блестяще проводит нынешнюю весну.

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