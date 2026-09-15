Japanese Bond Yields Surge To 30 Year High On Report Tokyo May Hike Defense Spending To 3.5% Of GDP Just in case Japan's bond yields weren't high enough already, Bloomberg reports that Japan is considering a new mid-term defense spending target of 3.
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