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Japanese Bond Yields Surge To 30 Year High On Report Tokyo May Hike Defense Spending To 3.5% Of GDP

Japanese Bond Yields Surge To 30 Year High On Report Tokyo May Hike Defense Spending To 3.5% Of GDP

Japanese Bond Yields Surge To 30 Year High On Report Tokyo May Hike Defense Spending To 3.5% Of GDP Just in case Japan's bond yields weren't high enough already, Bloomberg reports that Japan is considering a new mid-term defense spending target of 3.

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