Борис Джонсон попросил миллион долларов у Такера Карлсона за интервью

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что отставной премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил у него миллион долларов за интервью, в котором будет готов высказаться о своей позиции в отношении российско-украинского конфликта, – сообщает во вторник, 20 февраля, издание Blaze.