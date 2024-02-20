Борис Джонсон попросил миллион долларов у Такера Карлсона за интервью

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что отставной премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил у него миллион долларов за интервью, в котором будет готов высказаться о своей позиции в отношении российско-украинского конфликта, – сообщает во вторник, 20 февраля, издание Blaze.
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