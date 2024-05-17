Депутат Госдумы Сергей Неверов пообещал разобраться с проблемной кальянной

Жильцы многоквартирного дома страдают от шума и специфических запахов, которые идут из развлекательного заведения Депутат Госдумы Сергей Неверов взял под личный котроль ситуацию с кальянной, которая работает на первом этаже жилого дома по улице Дзержинского в Смоленске.