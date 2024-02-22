Расследование ведут все: 10 детских детективов

В российских онлайн-кинотеатрах вышел семейный фильм «Детектив Табо» про 11-летнего мальчика, который мечтает стать детективом, как в кино, но живет в маленькой африканской деревушке, где до поры до времени не происходит ничего интересного.
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