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Александр Энберт: «Чемпионат Санкт-Петербурга идеально подходил Туктамышевой, чтобы пробовать четверной тулуп. В финале Гран‑при психологически будет сложнее»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт заявил, что чемпионат Санкт-Петербурга идеально подходил Елизавете Туктамышевой для того, чтобы попробовать исполнить четверной тулуп.

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