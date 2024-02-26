Судьям РПЛ поднимут гонорары в 2025 году

По информации «Спорт-Экспресса», арбитрам Мир РПЛ повысят оплату труда 1 июля 2025 года. Их гонорары вырастут так: судья – с 200 тысяч рублей до 214 тысяч; ассистент – со 100 до 107 тысяч; резервный – с 25 до 26,75 тысячи; видеоарбитр – со 100 до 107 тысяч; ассистент видеоарбитра – с 50 до 53,5 тысячи.