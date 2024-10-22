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Министерство финансов Республики Крым объявило о старте конкурса на замещение вакантных должностей!

Министерство финансов Республики Крым объявило о старте конкурса на замещение вакантных должностей!

Министерство финансов Республики Крым объявило о старте конкурса на замещение вакантных должностей!С целью привлечения молодых специалистов заместитель министра финансов Республики Крым Ольга Чернобай встретилась со студентами Института экономики и управления КФУ им.

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