В Госдуме предложили поддержать переработчиков торфа

Действующая правовая база в сфере регулирования торфяной отрасли безнадежно устарела. Об этом сказал 28 ноября на круглом столе в Госдуме о проблемах торфопереработки член Комитета по аграрным вопросам Сергей Яхнюк.
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