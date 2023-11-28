Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

955 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    ЖёстчеВ Госдуме поддерж...
  • Александр Трембач
    Нелегалов не должно вообще быть в странеНелегальных мигра...
  • leonid
    Ё-моё. Супербуква.День рождения бук...

В Госдуме предложили поддержать переработчиков торфа

В Госдуме предложили поддержать переработчиков торфа

Действующая правовая база в сфере регулирования торфяной отрасли безнадежно устарела. Об этом сказал 28 ноября на круглом столе в Госдуме о проблемах торфопереработки член Комитета по аграрным вопросам Сергей Яхнюк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх