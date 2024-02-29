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Закон, порядок, государство

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Штурмовики группировки войск «Запад» завершили занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе зоны СВО

Штурмовики группировки войск «Запад» завершили занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе зоны СВО

Бойцы выполнили учебно-боевые задачи в составе штурмовых групп, прикрывая друг друга при захвате опорных пунктов противника в условиях равнинной и лесистой местности.

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