Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновляет производство автомобилей

Массовое производство автомобилей возобновилось в Калуге после двухлетнего простоя. Бывший завод Volkswagen, ныне известный как AGR, начал массовую сборку автомобилей в августе этого года и планирует выпустить более 27 тысяч автомобилей к концу 2024 года.