Ланс Гоконгвей вошел в совет директоров PhilWeb для форсирования цифровой экспансии

Филиппинская технологическая корпорация PhilWeb Corporation (PSE: WEB), являющаяся крупным публичным оператором цифровых игровых платформ, технологической инфраструктуры и развлекательных систем, официально объявила о кардинальных изменениях в структуре корпоративного управления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии