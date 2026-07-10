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Ланс Гоконгвей вошел в совет директоров PhilWeb для форсирования цифровой экспансии

Ланс Гоконгвей вошел в совет директоров PhilWeb для форсирования цифровой экспансии

Филиппинская технологическая корпорация PhilWeb Corporation (PSE: WEB), являющаяся крупным публичным оператором цифровых игровых платформ, технологической инфраструктуры и развлекательных систем, официально объявила о кардинальных изменениях в структуре корпоративного управления.

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