Культуру загородного отдыха возвращают в «Царицыне»

Еще сто лет назад Царицыно считалось одним из самых популярных дачных мест Подмосковья. Здесь снимали загородные дома писатели, художники и музыканты, устраивали домашние концерты, гуляли по пейзажному парку и принимали гостей на верандах.
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