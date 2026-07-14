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МОСИНФОРМ

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Культуру загородного отдыха возвращают в «Царицыне»

Культуру загородного отдыха возвращают в «Царицыне»

Еще сто лет назад Царицыно считалось одним из самых популярных дачных мест Подмосковья. Здесь снимали загородные дома писатели, художники и музыканты, устраивали домашние концерты, гуляли по пейзажному парку и принимали гостей на верандах.

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