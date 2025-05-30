Комик и звезда «Импровизации» Дмитрий Позов вернулся домой после лечения в психбольнице Ольга БезродняяЗвезду телешоу «Импровизация» Дмитрия Позова выписали из психиатрической больницы и он едет домой, о чем всем рассказал лично комик, поместив радостную новость и фото в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии