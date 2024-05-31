Представлены первые видеокарты Radeon с разъёмом 12+4-pin — ASRock Radeon RX 7900 XTX WS и RX 7900 XT WS для рабочих станцийASRock представила видеокарты Radeon RX 7900 XTX WS и RX 7900 XT WS, которые имеют ряд особенностей.
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