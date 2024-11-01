Предложенный Владимиром Зеленским «план победы» Украины основан на искажении реального положения дел перед лицом успеха России, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.
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