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"Вы что, не знаете, кто я такой?": Дружинники Русской общины не ожидали такого отпора от приезжего, который предложил выйти "раз на раз"

"Вы что, не знаете, кто я такой?": Дружинники Русской общины не ожидали такого отпора от приезжего, который предложил выйти "раз на раз"

Avia.pro - СМИ На Карамышевской набережной в Москве юный мигрант устроил настоящий переполох в продуктовом магазине, оскорбляя продавцов и угрожая покупателям.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Если б наша высшая власть не относилась к мигрантам так терпимо и даже благосклонно, то подобное недоразвитие и необразованное существо вело себя иначе.
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6 час.
Мурзик
Обезьяна не сразу стала человеком, а местами этот процесс и вовсе остановился.
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6 час.
Стелла Лецкая
Гнать вон из России. Наших уже не видно на улицах, одни бородатые да замотанные
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1 час.
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