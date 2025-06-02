"Вы что, не знаете, кто я такой?": Дружинники Русской общины не ожидали такого отпора от приезжего, который предложил выйти "раз на раз"

Avia.pro - СМИ На Карамышевской набережной в Москве юный мигрант устроил настоящий переполох в продуктовом магазине, оскорбляя продавцов и угрожая покупателям.
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