Специалисты призывают петербуржцев не пытаться спасти слетков

А некоторые родители птенцов могут быть агрессивны и опасны для человека В период с мая по июль в парках, садах, скверах и во дворах встретить слётков - птенцов, которые недавно покинули гнездо и еще не умеют хорошо летать.
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