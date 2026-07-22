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"Поступила своим талантом". Бойфренд Анны Пересильд Ваня Дмитриенко заступился за неё после скандала с поступлением в МШК

"Поступила своим талантом". Бойфренд Анны Пересильд Ваня Дмитриенко заступился за неё после скандала с поступлением в МШК

Возлюбленный 17-летней Анны Пересильд, певец Ваня Дмитриенко, заступился за неё на фоне скандала с поступлением актрисы в Московскую школу кино (МШК).

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